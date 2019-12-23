23 ألف مدمن.. مستشفى العباسية تستقبل 100 ألف مريض في 2019- تفاعلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
إعداد- محمد نصار:
تستقبل مستشفى العباسية للصحة النفسية كل عام الآلاف من المواطنين المرضى من مختلف الأنواع سواء الذين يعانون من اضطرابات نفسية وعقلية أو من يعانون من الإدمان.
وحصل الخليج 365 على الأعداد الكاملة للمرضى المترددين على المستشفى خلال عام 2019 والذين يعانون من أنواع مختلفة من الاضطرابات النفسية.
ووصل عدد حالات المرضى التي استقبلتها مستشفى العباسية للصحة النفسية خلال عام 2019 إلى نحو 101 ألف و485 حالة أغلبها ذكور.
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