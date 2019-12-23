الأوقاف: غلق ضريح الحسين حال حدوث تجاوزات بالليلة الختامية للمولد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني، إن وزارة الأوقاف رفعت حالة الطواريء القصوى بمسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه، استعدادا لليلة الختامية للمولد غدا.

وأضاف طايع في تصريحات لمصراوي، الاثنين، أنه سيتم غلق ضريح الإمام الحسين، حال حدوث أي تجاوزات من المترددين على المسجد، خلال احتفالات الليلة الختامية، التي تعقد غدا الثلاثاء.

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وأشار رئيس القطاع الديني، إلى أنه تم التنبيه على عمال مسجد الإمام الحسين بالتواجد على مدار اليوم، لرصد أي تجاوزات تحدث من قبل المترددين لزيارة الضريح.

ولفت رئيس القطاع الديني إلى أن مسجد الإمام الحسين وضريحه يتم فتحهما طوال أيام الأٍسبوع، لاستقبال المريدين من جميع أنحاء الجمهورية، ولم يتم رصد أي تجاوزات، منذ بداية الاحتفالات الأٍسبوع الماضي، وحتى الآن

ومن المقرر أن تختتم الطرق الصوفية، الاحتفالات بمولد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه، مساء غد الثلاثاء، ويحيي اللية الختامية الشيخ محمود التهامي نقيب المنشدين.