جامعة الأزهر تطلق قافلة تنموية شاملة لقرية بشبيش بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أطلقت جامعة الأزهر، صباح الاثنين، قافلة طبية تنموية شاملة لقرية بشبيش بمحافظة الغربية، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس الجامعة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، لمدة يومين.

وأوضحت جامعة الأزهر، في بيان لها الاثنين، أن القافلة توقع الكشف الطبي على المواطنين في تخصصات ( الباطنة والرمد والنساء والتوليد والقلب والصدر والعظام والأطفال والأسنان والجلدية ومخ وأعصاب ومسالك وأنف وأذن وأشعة وتحاليل) وسيتم صرف الأدوية بالمجان، وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الجامعة.

وتعقد القافلة، دورات تدريبية لربات البيوت والفتيات على بعض الصناعات اليدوية البسيطة، وامتحانات فورية لمحو الأمية، وندوات للم الشمل ومكافحة التطرف وأخرى توعوية دينية وصحية وزراعية وبيطرية.

وتعرض القافلة، الخدمات المقدمة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتجري بحوث اجتماعية للأسر الأشد احتياجا.