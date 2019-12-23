القبض على عاطل أشعل النار في سيارة زوج طليقته بالمطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى ضباط مباحث القاهرة، القبض على عاطل، لقيامة بإشعال النار في سيارة زوج طليقته بمنطقة المطرية.

تبلغ للمقدم كريم البحيري، رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، من شرطة النجدة بنشوب حريق بسيارة بشارع محمود هويدي، بمنطقة عين شمس الغربية دائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق بالسيارة، ملك "س.س" بالمعاش، ما أدى لحدوث تلفيات بها عبارة عن احتراق السيارة من الداخل دون إصابات، وتم السيطرة على الحريق بمعرفة الأهالي.

بسؤال كلاً من مالك السيارة، زوجته "ع.ش" ربة منزل أيدا ما جاء بالفحص واتهما طليق الأخيرة المدعو "ش.م" عاطل بارتكاب الواقعة بسبب خلافات عائلية بينهما.

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وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، للقبض على المتهم.

وبإجراء التحريات تحت إشراف العميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو في حقه وراء ارتكابها.

بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم، تمكن الرواد أيمن فؤاد، ومحمود الحسيني، وشريف عادل ضباط مباحث القسم، وبصحبته القوة المرافقة من ضبطه.

وبمواجهته بالتحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظراً لوجود خلافات عائلية بينه وبين طليقته سالفة الذكر بسبب زواجها من المُبلغ عقب طلاقها منه الأمر الذي آثار حفيظته فقام بإحضار كمية من مادة البيتومين، "سريعة الإشتعال"، وإضرام النيران بها ولاذ بالفرار.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء سليمان شتا، مدير قطاع الشرق، والعميد أشرف عبد العزيز، مأمور قسم المطرية، إلى النيابة العامة.