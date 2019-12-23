الداخلية: إحباط محاولة تهريب كمية من المعادن النفيسة إلى داخل البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في احباط محاولة تهريب كمية من المعادن النفيسة إلى داخل البلاد. كانت تحريات ومعلومات قسم البحث الجنائي بإدارة شرطة منفذ السلوم البري أفادت باعتزام (قائد سيارة نقل بمقطورة - مقيم بمحافظة الدقهلية) حال إنهاء إجراءات وصوله من إحدى الدول العربية عبر المنفذ، تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية إلى داخل البلاد. عقب تفنين الإجراءات تم تشكيل لجنة بالاشتراك مع الجهات المعنية لتفتيش المذكور والسيارة قيادته، أسفرت أعمالها عن ضبط (عدد 984 كرت معدني يشتبه في كونه من المعادن النفيسة "ذهب، فضة") داخل السيارة المشار إليها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

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