بحوزتهم 4 ملايين جنيه.. ضبط 3 أشخاص لاتهامهم بالاتجار في العملة بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالإسكندرية، 3 أشخاص لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خارج السوق المصرفي، وبحوزتهم أكثر من 4 ملايين جنيه.

وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية عقب تقنين الإجراءات من ضبط 3 أشخاص (صاحب شركة استيراد وتصدير- حاصل على دبلوم- عامل "طرف الأول"، مقيمون بمحافظة الإسكندرية)، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وبأسعار السوق السوداء من خلال تجميع كروت الفيزا الخاصة بمواطني إحدى الدول العربية الصادرة من بنوك دولهم، وسحب مدخراتهم من خلال ماكينات الصرف الآلي واستبدالها بعملة الدولار الأمريكي، وإعادة إرسالها إليهم مقابل عمولة بالإضافة إلى الاستفادة من فارق سعر العملة، نظراً للقيود المصرفية على حد سحب العملات بتلك الدولة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك فضلاً عن الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، بالمخالفة للقانون.

وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم ("4,237,000" أربعة مليون ومائتان وسبعة وثلاثون ألف جنيه مصري- 3 ماكينات صارف آلي خاصين بالمشتريات- 15 دفتر شيكات بنكية- 2 دفتر ثابت بهما تعاملات المتحرى عنهم- 6 هواتف محمولة).

بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.