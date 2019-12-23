سقوط 3 أشخاص بتهمة الإتجار في المخدرات بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على 3 أشخاص، لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة، بمحافظة سوهاج.

فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة أول سوهاج من ضبط (شخصين – مقيمان بدائرة مركز شرطة البلينا)، وبحوزتهما (2300 قرص مخدر، 2 هاتف محمول، مبلغ مالي)، حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتفين للاتصال بعملائهما.

Advertisements

ومن ناحية أخرى، وعقب تقنين الإجراءات تمكن قسم مكافحة جرائم المخدرات بمديرية أمن سوهاج بالاشتراك مع وحدة مباحث مركز شرطة أخميم من ضبط (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم - سبق اتهامه في قضية "مخدرات")، لقيامه بالإتجار في المواد المخدر، متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبحوزته (طربة لمخدر الحشيش "وزنت 200 جرام"، و13 قطعة لذات المخدر "وزنت 26 جرام"، لفافة لمخدر الأفيون "وزنت 50 جرام"، عدد 29 قرص مخدر، فرد "محلى الصنع" وعدد 3 طلقات لذات العيار، سلاح أبيض عبارة عن "مطواة"، هاتف محمول، دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، مبلغ مالي).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري للدفاع عن نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .