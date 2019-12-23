"الداخلية" تواصل المبادرات الإنسانية لتوقيع الكشف الطبي المجاني على المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تواصلت وزارة الداخلية المبادرات الإنسانية والمجتمعية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـ"العجوزة ومدينة نصر، والإسكندرية"، لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين المرضى، وصرف العلاج اللازم لهم.

وتم استقبال الحالات التي بلغت (158) حالة بالعيادات الخارجية بالمستشفيات الثلاث من الساعة الثانية مساءً، وحتى الساعة الخامسة مساءً يوم الجمعة الماضي.. وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم في التخصصات الطبية المختلفة.

جاء ذلك في اطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة.. لاسيما المساهمة في تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.