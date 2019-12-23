ضبط شخص بحوزته أحجار كريمة يستخدمها في ممارسة النصب على المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط "أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوتشت بقنا، سبق اتهامه في 3 قضايا آخرهم قضية ابتزاز" حال استقلاله سيارة أجرة بدائرة قسم شرطة الساحل، وبحوزته "حقيبتي سفر بداخلهما عملات قديمة وأحجار كريمة ولوحات حجرية فرعونية "يشتبه في أثريتها" بلغت (213) قطعة و (11 ساعة مختلفة الأنواع-2 كاميرا -2 عدسة مكبرة-جهاز لاب توب يحوي صور تنقيب عن آثار-4 هاتف محمول-مبلغ مالي".

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بشرائه تلك المضبوطات من أحد البزارات بمحافظة الأقصر، بقصد النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بكونها أثرية، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.