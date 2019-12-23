"العيون الساهرة" تنجح في إعادة 3 أطفال لأهليتهم ضلوا الطريق بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، في إعادة 3 أطفال ضلوا الطريق لأهليتهم، وأخذت التعهد عليه بحسن رعايتهم.

تبلغ لقسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة، من غرفة عمليات النجدة من أحد المواطنين، قرر بأنه حال سيره بدائرة قسم شرطة الأزبكية وبصحبته نجله "طفل-البالغ من العمر 8 سنوات" ضل نجله الطريق ولم يعثر عليه.

على الفور تم تكليف وحدة مباحث القسم لسرعة فحص البلاغ والتوصل لمكان الطفل، وبفحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة محل البلاغ، تمكنت وحدة البحث من العثور على الطفل، تم تسليم الطفل لوالده عقب اتخاذ الإجراءات القانونية وأخذ التعهد عليه بحسن رعايته.

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وفى سياقٍ متصل وأثناء مرور قوة من إدارة تأمين الطرق عثروا على طفل بمنطقة غير مأهولة بالسكان يبلغ من العمر (11 سنة، طالب بالصف الخامس الابتدائي يرتدى زي مدرسي) وفي حالة بكاء شديد لأنه ضل الطريق، حيث استقل إحدى سيارات الأجرة "ميكروباص" عن طريق الخطأ "مخالف لمحل إقامته".

على الفور تم تقديم المساعدة للطفل، وبمناقشته أفاد بأنه مقيم بمنطقة المقطم، على الفور انتقلت قوة صحبة الطفل لمدرسته، وتم التقابل مع مدير المدرسة لتحديد مكان منزل الطفل، وبالتوجه لعنوان الطفل تم التقابل مع والدته وتم تسليم الطفل إليها وتعهدت بحسن رعايته.

كما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول من إحدى المواطنات "مقيمة بدائرة القسم" بعثورها على طفل يبلغ من العمر حوالي عشر سنوات بالطريق العام، وبمناقشة الطفل بمعرفة رجال الشرطة لم يتمكنوا من معرفة ثمة معلومات لعدم القدرة على الكلام.

على الفور تم تكليف دورية القسم بسرعة فحص البلاغ والتوصل لأهلية الطفل، تم اصطحاب الطفل لمكان العثور عليه بقصد تعرف الطفل على مسكنه أو أحد من أهليته، وبالفعل أمكن التوصل لوالده "يحمل جنسية إحدى الدول العربية" ومقيم بدائرة القسم، والذي أفاد بأن نجله غادر المنزل اليوم بمفرده دون أن يشعر به، وتم تسليم الطفل لوالده عقب اتخاذ الإجراءات القانونية وأخذ التعهد بحسن رعايته.