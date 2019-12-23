أخبار مصر | محافظ الجيزة يقيل رئيس وحدة منيل شيحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يقيل رئيس وحدة منيل شيحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاجأ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، طاقم الأطباء والإداريين بمستشفى أبو النمرس المركزي، بزيارة تفقدية دون موعد مسبق، تابع خلالها أقسام الاستقبال والرعاية والمعامل والتمريض للاطمئنان على توافر الأمصال بالمستشفى.

وحرص المحافظ على التواجد وسط المرضى، وتفاعل خلالها مع شكوى إحدى السيدات من سوء معاملة أحد الأطباء في معمل التحاليل معها وفور تحقق المحافظ من الواقعة، وجه بإحالة الطبيب وفني المعمل للتحقيق، مؤكدًا أنه لن يتم السماح بالتعامل غير اللائق مع المواطنين.

وخلال الجولة استمع المحافظ لشكاوى عدد من المرضى بوجود بعض النواقص في المستلزمات، حيث تواصل المحافظ على الفور مع وكيل وزارة الصحة لتوفير النواقص من الأدوات والمستلزمات الطبية بالمستشفى كما وجه برفع كفاءة مدخل المستشفى وسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية.

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وكما شملت جوله المحافظ تفقد حالة النظافة والإشغالات بمركز أبو النمرس، حيث قرر المحافظ إقالة رئيس الوحدة المحلية لمنيل شيحة من منصبه لتردي حالة النظافة بنفق المشاة وسوء حالة النظافة أعلى النفق، موجها برفع كفاءة النظافة بنفق المشاة ومراجعة كشافات الإنارة والكهرباء ومعالجة تسريب المياه الموجود بالنفق وسرعة تغييير مواتير المياه بالنفق.

وحرص المحافظ أيضا، على تفقد مدرسة أبو النمرس الابتدائية المشتركة للاطمئنان على سير العملية التعليمية والاستعدادات لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول حيث تفقد الفصول والمعامل والمخازن وتفاعل مع التلاميذ للاستماع إلى أبرز المعوقات التي تواجهم وأرائهم في المستوى التعليمي المقدم لهم.



ووجه، خلال الجولة، رئيس مركز أبو النمرس برفع كفاءة النظافة ورفع القمامة والمخلفات من جانبي الترعة الموجودة بشارع 6 أكتوبر وسرعة رفع التراكمات والمخلفات بمدخل المدينة، موجها إنذارا شديد لرئيس المركز بضرورة تحسين حالة النظافة وتكثيف المجهودات لإزالة التعديات.

