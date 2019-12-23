أخبار مصر | "بيعاملني وحش".. عاطل يقتل والده بطريقة وحشية ببني سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بيعاملني وحش".. عاطل يقتل والده بطريقة وحشية ببني سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي ببنى سويف أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المتوفى المذكور.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكاب الواقعة نظرًا لسوء معاملة والده له وبتاريخ الواقعة، وأثناء سيره صحبة والده طلب منه بيع مساحة من الأرض الزراعية ملكه، فرفض وتعدى عليه بعصا "عكاز" كانت بيده، مما أثار غضبه فقام بإخراج سلاح ناري كان بحوزته "فرد خرطوش"، وأطلق عيار ناري تجاهه فأحدث إصابته التي أودت بحياته، واختلق واقعة قيام مجهولين باستيقافهما والتعدي على والده، وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم وفارغ طلقة من ذات العيار.

تبلغ لمركز شرطة بني سويف بمديرية أمن بني سويف من أحد المستشفيات بوصول مزارع، مقيم بدائرة المركز، جثة هامدة إثر إصابته بعيار ناري "خرطوش" بالصدر وجروح بالرأس، وما قرره نجله، حاصل على دبلوم، أنه حال عودته صحبة والده من واجب عزاء بدائرة مركز شرطة إهناسيا مستقلان دراجة نارية بطريق فرعي بدائرة المركز، استوقفهما شخصان مجهولان يستقلان دراجة نارية "تروسيكل" وتعدى أحدهما على والده بالضرب بعصا على رأسه، وأطلق عيار ناري تجاهه فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

