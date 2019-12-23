أخبار مصر | 23 افتتاحا بقطاعات الأثار.. حصاد تاريخي للوزارة في 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 23 افتتاحا بقطاعات الأثار.. حصاد تاريخي للوزارة في 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وشهد هذا العام، في مجال الأثار، عدد من الإنجازات التي شملت كل قطاعات الوزارة، نبرزها في التقرير التالي: يناير 2019 مسلتين في العاصمة الجديدة





أقامت وزارة الأثار، مسلتين في مدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهما قادمتين من منطقة صان الحجر في الشرقية، وتعد تلك خطوة هامة ناحية تأهيل العاصمة الإدارية بعدد من الرمزيات المصرية القديمة. مارس.. مشاريع خفض المنسوب





انتهت الوزارة في شهر مارس 2019، من عدة مشروعات أولها مشروع خفض المياة الجوفية بكوم الشقافة، ومن مشروع ترميم مقابر الورديان في الإسكندرية، ومشروع خفض منسوب المياة الجوفية في منطقة كوم أمبو، وهي المشاريع التي ساهمت في خلق مزارات سياحية جديدة مما كان سيكون له أثر كبير في إمكانية الترويج سياحيًا لهذه المناطق. أبريل.. شهر حافل بالإنجازات





وفي أبريل عام 2019، افتتحت الوزارة، عدة مشروعات منها ثلاثة مشروعات في محافظة سوهاج وحدها مشروع في سوهاج وحدها وهي تطوير منطقة آثار أبيدوس، ومشروع خفض المياه الجوفية بالأوزيريون، وترميم وإعادة رفع تمثال الملك رمسيس الثاني بمنطقة آثار أخميم. وفي الأقصر نجح مرممو وزارة الآثار في استكمال واجهة معبد الأقصر لأول مرة بعد الانتهاء من ترميم وإقامة التمثال الثالث والأخير من مشروع ترميم وإقامة تماثيل الملك رمسيس الثاني أمام الصرح الأول للمعبد، وفتح معبد الأوبت بالكرنك للزيارة بعد الترميم. مايو.. شهر الآثار الإسلامية والقبطية Advertisements



شهد شر مايو 2019، ثلاثة افتتاحات في قطاع الأثار الإسلامية والقبطة، وهي افتتاح مسجد فاطمة الشقراء بمنطقة الدرب الأحمر في القاهرة بعد الترميم، وافتتاح مسجدي الكاشف والمجاهدين بمحافظة أسيوط، وانتهاء المرحلة الأولى من مشروع تطوير دير سانت كاترين والتي شملت ترميم المكتبة وكنيسة التجلي. شهد شر مايو 2019، ثلاثة افتتاحات في قطاع الأثار الإسلامية والقبطة، وهي افتتاح مسجد فاطمة الشقراء بمنطقة الدرب الأحمر في القاهرة بعد الترميم، وافتتاح مسجدي الكاشف والمجاهدين بمحافظة أسيوط، وانتهاء المرحلة الأولى من مشروع تطوير دير سانت كاترين والتي شملت ترميم المكتبة وكنيسة التجلي. يونيو.. افتتاحات لأول مرة



وفي يونيو 2019، افتتحت الوزارة، هرم اللاهون في الفيوم للزيارة لأول مرة منذ اكتشافه عام 1889، بعد انتهاء ترميمه وتنظيفه، كما افتتحت مسجد خوند أصلباي بالفيوم بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وكان مغلقًا منذ 2013. وفي يونيو 2019، افتتحت الوزارة، هرم اللاهون في الفيوم للزيارة لأول مرة منذ اكتشافه عام 1889، بعد انتهاء ترميمه وتنظيفه، كما افتتحت مسجد خوند أصلباي بالفيوم بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وكان مغلقًا منذ 2013. يوليو.. افتتاح 3 أهرامات ومتحف ونقل تابوت هام



بدأت الوزارة، في يوليو 2019، أعمال تطوير منطقة شجرة مريم، كما نجحت في نقل التابوت المذهب الخارجي الكبير للملك توت عنخ آمون من مقبرته في الأقصر إلى المتحف المصري الكبير وخضوعه للترميم لأول مرة منذ اكتشاف المقبرة، كما افتتحت هرم الملك سنفرو المنحني وهرم الكا العقائدي في دهشور للزيارة، كما افتتحت متحف نجيب محفوظ التابع لوزارة الثقافة بمبنى تكية أبوالذهب الاثرية بالأزهر. بدأت الوزارة، في يوليو 2019، أعمال تطوير منطقة شجرة مريم، كما نجحت في نقل التابوت المذهب الخارجي الكبير للملك توت عنخ آمون من مقبرته في الأقصر إلى المتحف المصري الكبير وخضوعه للترميم لأول مرة منذ اكتشاف المقبرة، كما افتتحت هرم الملك سنفرو المنحني وهرم الكا العقائدي في دهشور للزيارة، كما افتتحت متحف نجيب محفوظ التابع لوزارة الثقافة بمبنى تكية أبوالذهب الاثرية بالأزهر. أغسطس.. نقل مسلة وافتتاح متحف





نقلت الوزارة، في أغسطس، مسلة حديقة الأندلس في الزمالك وإقامتها بمدينة العلمين الجديدة، كما افتتحت متحف آثار مدينة طنطا للزيارة بعد تطويره وكان المتحف مغلق منذ عام 2000. سبتمبر.. ترميم مقبرتين





كان عام 2019 عامًا حافلًا ودعنا بتعديل وزاري شمل العديد من الوزارات المهمة، وعلى رأسها دمج وزارتي الأثار والسياحة، في حقيبة واحدة، لتكون تحت قيادة الدكتور خالد العناني، وزير الأثار.

ورممت الوزارة وافتتحت المقبرتين (TT159 وTT286) في منطقة ذراع أبو النجا بالأقصر، ومن افتتاح قصر الأمير يوسف كمال بنجع حمادي بعد انتهاء أعمال ترميمه ترميمه، والانتهاء من ترميم دير بضابا بنجع حمادي.