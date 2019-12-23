أخبار مصر | 23 افتتاحا بقطاعات الأثار.. حصاد تاريخي للوزارة في 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 23 افتتاحا بقطاعات الأثار.. حصاد تاريخي للوزارة في 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يناير 2019 مسلتين في العاصمة الجديدة
مارس.. مشاريع خفض المنسوب
أبريل.. شهر حافل بالإنجازات
وفي الأقصر نجح مرممو وزارة الآثار في استكمال واجهة معبد الأقصر لأول مرة بعد الانتهاء من ترميم وإقامة التمثال الثالث والأخير من مشروع ترميم وإقامة تماثيل الملك رمسيس الثاني أمام الصرح الأول للمعبد، وفتح معبد الأوبت بالكرنك للزيارة بعد الترميم.
مايو.. شهر الآثار الإسلامية والقبطية
شهد شر مايو 2019، ثلاثة افتتاحات في قطاع الأثار الإسلامية والقبطة، وهي افتتاح مسجد فاطمة الشقراء بمنطقة الدرب الأحمر في القاهرة بعد الترميم، وافتتاح مسجدي الكاشف والمجاهدين بمحافظة أسيوط، وانتهاء المرحلة الأولى من مشروع تطوير دير سانت كاترين والتي شملت ترميم المكتبة وكنيسة التجلي.
يونيو.. افتتاحات لأول مرة
وفي يونيو 2019، افتتحت الوزارة، هرم اللاهون في الفيوم للزيارة لأول مرة منذ اكتشافه عام 1889، بعد انتهاء ترميمه وتنظيفه، كما افتتحت مسجد خوند أصلباي بالفيوم بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وكان مغلقًا منذ 2013.
يوليو.. افتتاح 3 أهرامات ومتحف ونقل تابوت هام
بدأت الوزارة، في يوليو 2019، أعمال تطوير منطقة شجرة مريم، كما نجحت في نقل التابوت المذهب الخارجي الكبير للملك توت عنخ آمون من مقبرته في الأقصر إلى المتحف المصري الكبير وخضوعه للترميم لأول مرة منذ اكتشاف المقبرة، كما افتتحت هرم الملك سنفرو المنحني وهرم الكا العقائدي في دهشور للزيارة، كما افتتحت متحف نجيب محفوظ التابع لوزارة الثقافة بمبنى تكية أبوالذهب الاثرية بالأزهر.
أغسطس.. نقل مسلة وافتتاح متحف
سبتمبر.. ترميم مقبرتين
ورممت الوزارة وافتتحت المقبرتين (TT159 وTT286) في منطقة ذراع أبو النجا بالأقصر، ومن افتتاح قصر الأمير يوسف كمال بنجع حمادي بعد انتهاء أعمال ترميمه ترميمه، والانتهاء من ترميم دير بضابا بنجع حمادي.