أخبار مصر | ضبط 3 بسوهاج لإتجارهم في المواد المخدرة

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تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة أول سوهاج من ضبط شخصين، مقيمان بدائرة مركز شرطة البلينا، وبحوزتهما 2300 قرص مخدر، وهاتفي محمول، ومبلغ مالي، وذلك حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأقراص المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتفين للاتصال بعملائهما.



وعقب تقنين الإجراءات تمكن قسم مكافحة جرائم المخدرات بمديرية أمن سوهاج بالإشتراك مع وحدة مباحث مركز شرطة أخميم من ضبط (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم - سبق إتهامه فى قضية "مخدرات") لقيامه بالإتجار فى المواد المخدر، متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وبحوزته (طربة لمخدر الحشيش "وزنت 200 جرام"، عدد 13 قطعة لذات المخدر "وزنت 26 جرام"، لفافة لمخدر الأفيون "وزنت 50 جراما"، عدد 29 قرص مخدر، فرد "محلي الصنع" وعدد 3 طلقات لذات العيار، سلاح أبيض عبارة عن "مطواة"، هاتف محمول، دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، مبلغ مالي).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري للدفاع عن نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

