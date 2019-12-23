أخبار مصر | فتح باب الاشتراك في عضوية نادي السينمائيين بداية العام المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فتح باب الاشتراك في عضوية نادي السينمائيين بداية العام المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الحارس القضائي لنقابة الصيادلة المستشار محمد فكري، ولجنة إدارة النقابة التي تضم الدكتورة فاتن عبدالعزيز، والدكتور عبدالناصر سنجاب، والدكتور كريم بدر، أنه سيتم فتح باب الاشتراك في عضوية نادي السينمائيين والصيادلة بالتجمع الخامس بداية العام المقبل ليستفيد منه كافة صيادلة مصر.

وأوضحت النقابة، أنه جارٍ الانتهاء من الإنشاءات والتجديدات الخاصة بالنادي وتشكيل مجلس الادارة، وكان قد سبق توقيع عقد شراكة بين نقابة الصيادلة ونقابة المهن السينمائية وسداد مبلغ 22 مليون جنيه.

ومن الجدير بالذكر أن نادي السينمائيين والصيادلة يقع بمنطقة التجمع الخامس على مساحة 16 ألف متر ويتضمن حمام سباحة، ومنطقة ألعاب أطفال، وكافيتريات ومطاعم، ومبنى اجتماعي.