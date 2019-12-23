مصر | راعي كنيسة السيدة العذراء: المتجمهرون أحرقوها وهم يرددون "الله أكبر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راعي كنيسة السيدة العذراء: المتجمهرون أحرقوها وهم يرددون "الله أكبر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استدعت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، القس بقطر سعد غطاس داوود كاهن كنيسة السيدة العذراء خلال جلسة إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حرق كنيسة بكفر حكيم" بكرداسة.

وحلفته المحكمة اليمين القانوني قائلا "أحلف بالله العظيم أن أقول الحق"، وأكد أنه يباشر الأعمال الروحية منذ 2007 وحتى الآن بكنيسة السيدة العذراء بكفر حكيم وأنه الراعي بها.

وسألته المحكمة عن طبيعة المكان فأكد أنها كنيسة تقام بها القدسات على مدار 3 أيام بالأسبوع وهي الأحد والثلاثاء والجمعة وأوضح أنه يقصد بالقدسات "الشعائر الدينية".

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وعن يوم الواقعة في 14 أغسطس 2013، قال إن جموع من الأشخاص لم يستطيع تحديد عددهم أو أشكالهم قاموا باقتحام الكنيسة عن طريق الشباك الخارجي لها في الدور الأرضي على يمين الداخل للكنيسة ودخلوا مرددين " الله أكبر " وقاموا بفتح قاعة خاصة بإقامة العذاء وبعدها دخل عدد كبير من الجمهور، مشيرا إلى أنه لا يعرف كيف أشعلت النيران فيها.

وسألته المحكمة عن إمكانية تحديد الشخصيات التي اقتحمت الكنيسة أو أضرموا النيران فيها، فنفى ذلك.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي.

