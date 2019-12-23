مصر | النيابة تقدم محاضر جلسات مهمة في قضية "حرق كنيسة كفر حكيم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تقدم محاضر جلسات مهمة في قضية "حرق كنيسة كفر حكيم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثبتت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حضور المتهمين والدفاع الحاضر عنهم بمحضر جلسة إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حرق كنيسة بكفر حكيم" بكرداسة.

وقدمت النيابة العامة محاضر جلسات القضية 8672 لسنة 2014 جنايات كرداسة من جلسة 14 يونيو 2015 حتى جلسة 20 فيراير 2018 وهي صورة طبق الأصل ومبصومة بشعار الجمهورية ووزارة العدل.

وكما قدمت النيابة أيضًا محضر أحوال رقم 7 احوال كرداسة بتاريخ 20 ديسمبر 2019 مثبت به إعلان القس بقطر سعد غطاس داوود كاهن كنيسة السيدة العذراء وحضوره بجلسة اليوم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي.

Advertisements

والمتهمون هم كل من: عبد الرؤف نجم عبد الوهاب وسعيد يحيا عتريس وحسام السيد زهران وشريف سعد حنفي وياسر سامي إسماعيل علي، كما حضر طارق إبراهيم أحمد زايد عيد وهو المتهم المعاد أوراق محاكمته من محكمة النقض وقامت المحكمة بضمه إلى القضية بالجلسة الماضية.

واتهمت النيابة العامة المتهمين بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.