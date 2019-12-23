مصر | تفحم 19 توكتوك داخل جراج إمبابة.. والنيابة تحقق

وكشفت المعاينة الأولية، أن عطلا كهربائيا بتوك توك، تسبب في نشوب الحريق بالتوك توك، وتمدد النيران، بالمركبات المتواجدة بالجراح، مما أسفر عن تفحم 19 توك توك، ولم يسفر الحريق عن وقوع أي خسائر بشرية.

وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من داخل جراج بأحد العقارات بمنطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة، ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء.

وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، وتمكنت القوات من محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق بعد تفحم 19 توك توك، ولم يسفر الحريق عن وقوع أي خسائر بشرية وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

