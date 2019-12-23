مصر | ضبط 3 من تجار "الكيف" بحوزتهم 200 طربة حشيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 3 من تجار "الكيف" بحوزتهم 200 طربة حشيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نشاط 3 من العناصر الإجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة، متخذين من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحًا لمزاولة نشاطهم.

وأسفرت جهود الإدارة بالتسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح عن استهدافهم وضبطهم، وذلك على النحو التالي:

- (صاحب محل لتجارة الأخشاب – "له معلومات جنائية") وذلك حال استقلاله إحدى السيارات، وبحوزته (عدد 100 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 10 كيلو جرام"، مبلغ مالي، هاتف محمول).

- (عاطل – "له معلومات جنائية") حال استقلاله إحدى السيارات، وبحوزته (عدد 40 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 4 كيلو جرام"، مبلغ مالي، هاتف محمول).

- (عاطل – "له معلومات جنائية") حال استقلاله إحدى السيارات، وبحوزته (عدد 60 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 60 كيلو جرام" – مبلغ مالي – هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، وأيدوا ما جاء بالتحريات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

