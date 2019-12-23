مصر | إحباط تهريب 984 قطعة ذهب وفضة عبر منفذ السلوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحباط تهريب 984 قطعة ذهب وفضة عبر منفذ السلوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تحريات ومعلومات قسم البحث الجنائي بإدارة شرطة منفذ السلوم البري اعتزام (قائد سيارة نقل بمقطورة - مقيم بمحافظة الدقهلية) حال إنهاء إجراءات وصوله من إحدى الدول العربية عبر المنفذ، تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية إلى داخل البلاد.

وعقب تفنين الإجراءات تم تشكيل لجنة بالاشتراك مع الجهات المعنية لتفتيش المذكور والسيارة قيادته، أسفرت أعمالها عن ضبط (عدد 984 كرت معدني يشتبه في كونه من المعادن النفيسة "ذهب، فضة") داخل السيارة المشار إليها.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

