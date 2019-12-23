مصر | استمرار حبس تشكيل عصابي لاستغلاله 3 أطفال في "التسول"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار حبس تشكيل عصابي لاستغلاله 3 أطفال في "التسول" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح قصر النيل، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس 3 بائعين تجول 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة استقطاب 3 أطفال واستغلالهم في أعمال التسول.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما ووردت معلومات لضباط إدارة رعاية الأحداث، مفادها قيام "ص. م. س"، 27 سنة، بائع، و"س. م. س"، 45 سنة، بائع (شقيق الأول)، يقومان باستقطاب الصبية الأحداث واستغلالهم في أعمال التسول، ما يعد ذلك جريمة الاتجار بالبشر، بالمخالفة للقانون رقم 64 لسنة 2010م مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.



وبإجراء التحريات، تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أسفرت أحدها عن ضبطهما وبحوزتهما مبلغ مالي 7570 جنيها، 2 هاتف محمول، أثناء تواجدهما بجوار كوبري قصر النيل، وبصحبتهما كل "ا. ر. ف"، 11 سنة، بحوزته مبلغ مالي 150 جنيها، و"ا. ع. س"، 13 سنة، وبحوزته 55 جنيها، و"م.س.ا"، 8 سنوات، وبحوزته 30 جنيها.



وبسؤال المجني عليهم، أقروا بقيام المتهمين باستغلالهم في أعمال التسول، نظير التحصل منهم على مبالغ مالية، موضحين أن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات أعمال التسول، وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التي تولت التحقيف.



وأمرت النيابة، بحبسهم في وقت سابق وتم التجديد.