مصر | ضبط أخطر تشكيل عصابي للاتجار في العملة بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط أخطر تشكيل عصابي للاتجار في العملة بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية عقب تقنين الإجراءات، من ضبط 3 أشخاص (صاحب شركة استيراد وتصدير- حاصل على دبلوم- عامل "طرف الأول"، مقيمون بمحافظة الإسكندرية) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وبأسعار السوق السوداء من خلال تجميع كروت الفيزا الخاصة بمواطني إحدى الدول العربية الصادرة من بنوك دولهم وسحب مدخراتهم من خلال ماكينات الصرف الآلى واستبدالها بعملة الدولار الأمريكي وإعادة إرسالها إليهم مقابل عمولة بالإضافة إلى الاستفادة من فارق سعر العملة، نظرًا للقيود المصرفية على حد سحب العملات بتلك الدولة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك فضلًا عن الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، بالمخالفة للقانون.

وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم ("4،237،000" أربعة مليون ومائتان وسبعة وثلاثون ألف جنيه مصري- 3 ماكينات صارف آلي خاصين بالمشتريات- 15 دفتر شيكات بنكية- 2 دفتر ثابت بهما تعاملات المتحرى عنهم- 6 هواتف محمولة).



وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

