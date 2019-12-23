مصر | "عاكس خطيبته فضربه بالنار".. الاستعلام عن الحالة الصحية لصاحب محل

وتعود البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بلاغًا من قسم شرطة السيدة زينب، يفيد باستقبال مستشفى المنيرة العام، "محمود. ن. ح" 28 سنة، صاحب محل، مصاب برش خرطوش بالصدر من الجهة اليمنى، إثر ادعاء مشاجرة، ولا يمكن استجوابه.

وبالانتقال والفحص، تبين حدوث مشادة كلامية، بين المصاب "فتحي. ع. م" 28 سنة، صاحب مخبز، بسبب معاكسة المجني عليه خطيبة المتهم، فتطورت لمشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجني عليه بالضرب باستخدام سلاح ناري كان بحوزته محدثًا إصابته، ولاذ بالفرار مستقلًا دراجة بخارية "توك توك" وبصحبته "عماد. ا. ف" 35 سنة، سائق توك توك.

وبإعداد الأكمنة بأماكن تردد المتهمين، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهما، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الفحص أيداه واعترفا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاد المتهم الأول ضبط سلاح الجريمة، وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة التحريات التكميلية حول الواقعة.