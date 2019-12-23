مصر | سقوط شخص بحوزته 213 قطعة يشتبه في أثريتها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط شخص بحوزته 213 قطعة يشتبه في أثريتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو تشت بقنا، سبق اتهامه في 3 قضايا آخرهم قضية "ابتزاز"، حال استقلاله سيارة أجرة بدائرة قسم شرطة الساحل.

وعثر بحوزته على: 2 حقيبة سفر بداخلهما عملات قديمة وأحجار كريمة ولوحات حجرية فرعونية "يشتبه في أثريتها" بلغت عدد (213) قطعة وكذا (11 ساعة "مختلفة الأنواع"- 2 كاميرا - 2 عدسة مكبرة- جهاز "لاب توب" يحوي صور تنقيب عن آثار- 4 هاتف محمول- مبلغ مالي).



وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بشرائه تلك المضبوطات من أحد البزارات بمحافظة الأقصر، بقصد النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بكونها أثرية، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.