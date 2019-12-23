مصر | بعد تحسن الأحوال الجوية.. إعادة فتح طريقي الفيوم والكريمات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تحسن الأحوال الجوية.. إعادة فتح طريقي الفيوم والكريمات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعادت الإدارة العامة للمرور، فتح جميع الطرق الصحراوية التي أغلقت صباح اليوم الإثنين، بعد انقشاع الشبورة المائية وتحسن الأحوال الجوية.

وكانت أغلقت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، طريق الفيوم، وطريق الكريمات من بني سويف حتى بوابات المنيا، لوجود شبورة مائية.

ووجه مدير المرور بإغلاق طريق الفيوم من الكليو ٤٦ حتى الكليو ٥٦، وطريق الكريمات الصحراوي في الاتجاهين لوجود شبورة مائية.

وكلف بتكثيف التواجد المروري بالطريق، وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.