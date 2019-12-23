شكرا لقرائتكم خبر عن «أنا ضابط أمن وطني».. قصة شخص أثار أزمة في جامعة بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، إن الأمن الإداري بالجامعة تمكن من ضبط شخص لانتحاله صفة ضابط أمن وطني داخل الجامعة للتحقيق وتقديم التماس لطالب بالفرقة الثانية بكلية التجارة لرسوبه في مادة إدارة القوى البشرية.

Advertisements

وأضاف «حسن»، لـ«المصري اليوم»، أنه تم إبلاغ الشرطة وانتقل مأمور قسم بني سويف، وتم التقابل مع الأمن الإداري للجامعة وقدموا مذكرة تضمنت تمكنهم من ضبط كل من «طارق ح.ح» 54 سنة مدير مساعد بشركة المقاولون العرب، مقيم الملك الصالح مصر القديمة بالقاهرة، و«ر خ ع ع» 23 سنة طالب بالفرقة الثانية كلية التجارة بذات الجامعة، ومقيم الحي العاشر، أكتوبر بالجيزة، و«محمد ح م ص» 48 سنة عامل «زوج عمة الثاني»، أثناء دخولهم الجامعة بالسيارة رقم (934 س ر ج ) ملاكي، وادعاء الأول «طارق» صفة ضابط أمن وطني متوجهاً لكلية تجارة للنظر في الالتماس المقدم من الثاني «الطالب» لإدارة الجامعة بشأن رسوبه في مادة إدارة القوى البشرية.

وتابع رئيس الجامعة: «الأمن الإدارى فوجئ بقيامه بانتحال صفة ضابط بالأمن الوطنى وبإحداث إصابته (جرح بفروة الرأس)، وبسؤال شهود الواقعة الأمن الإداري قرروا أنهم رفضوا دخول المذكورين الجامعة وطلبوا تحقيق الشخصية الخاصة بهم وادعاء الأول بأنه ضابط بالأمن الوطني وعقب رفضهم قام بادعائه صفة ضابط قوات مسلحة، وأثناء ذلك أحدث إصابته بنفسه بواسطة دباسة أوراق بمكتب الأمن وتم ضبطهم، وبمواجهة المتهم الأول أنكر ارتكابه الواقعة، وعلل تواجده بالجامعة بناء على طلب الثالث (العامل) للنظر في الالتماس المقدم من الطالب للجامعة، لصلة صداقة بينهما».

ولفت إلى أن «منتحل صفة الضابط اتهم الأمن الإداري بإحداث إصابته، وعلى الفور تم التنسيق وإدارة الأمن الوطني وفرع الأمن العام وتحرير محضر رقم 20865 جنح قسم بني سويف، وأمرت النيابة العامة حجز المتهم (طارق ح ح) المنتحل صفة ضابط بالأمن الوطني لعرضه رفقة تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها وعرضه على المستشفى وبيان محدث إصابة المتهم وسببها، ويخلى سبيل المتهمين الثاني والثالث والأمن الإداري من سراي النيابة».