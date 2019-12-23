شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يفاجئ المناطق الصناعية بالخانكة.. ويحيل موظفين للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة مفاجئة للمناطق الصناعية بمدينة الخانكة، حيث استهل الجولة بمنطقة الصفا الصناعية بتفقد مصنع صهر وتكرير وتصنيع الرصاص على مساحة 15800 مترمربع، ويبلغ عدد العمال 150 عاملًا برأسمال 50 مليون جنيه.

وتفقد مكمورة فحم صديقة للبيئة تعمل بعدة أفران غير ملوثة للبيئة المحيطة، وتعمل حاليًا على الإنتاج المحلي وتسعى للتصدير، إضافة إلى تفقده للمرة الثانية مصنع 30 مليون بيضة، ويحتوي المشروع على 3 محطات إنتاج، كل محطة تنتج 12 مليون بيضة سنويًا، كما يحتوي على محطة تربية لتغذية عنابر الإنتاج، وهي عبارة عن 2 عنبر، سعة العنبر الواحد 25 ألف كتكوت، كما تفقد 2 محطة لإنتاج البيض، وقام بمراجعة دفاتر الإنتاج والنافق للعنبرين، ووجه بتحويل الموظفين للتحقيق لخروجهم قبل أوقات العمل الرسمية، كما طالب بالتحقيق في عدم تسجيل الإنتاج والنافق من تاريخ ٢٧ /١١ /٢٠١٩.

وتابع الجولة بمنطقة الشروق الصناعية، حيث تفقد شركة الشروق لصناعة الزجاج، والتي تأسست عام 2008 وبدأت الإنتاج عام 2010 على مساحة 6000 متر.

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وتقوم الشركة بإنتاج جميع أدوات المائدة الزجاجية مثل الأكواب وغيرها، وتقوم بالتصدير لجميع الدول العربية وبعض الدول الأوروبية، مثل تركيا وألمانيا ورومانيا وفرنسا، وتعمل الشركة بأحدث الطرق في نظام صهر الزجاج لترشيد استهلاك الطاقة، تماشيًا مع سياسة الدولة لترشيد الطاقة، وطلبَ العاملون بالشركة من المحافظ تحسين الطرق وتوفير الأمن ودخول خدمة الصرف الصحي.

وتوجه «الهجان» لتفقد مصنع إيجي هولاند، والذي يبلغ مساحته 2400 مترمربع، وعدد العاملين 40 فردًا بتكلفة 25 مليون جنيه مصري، والذي يقوم بإنتاج المنظفات والمطهرات وإضافات الأعلاف في خطي إنتاج.

وقام بالتوجه إلى قرية العكرشة المقامة على مساحة 281 فدانا، وتوجد بها ورش لتدوير وفرز القمامة، كما توجد ورش لاستخراج البلاستيك وتصنيعه وتصنيع خرز البلاستيك وتوجد بها ورش لتدوير المتبقى غير المستخدم من القمامة، وتشمل 400 مصنع للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مجالات الغزل والنسيج وسحب الحديد وتدوير القمامة والكرتون والورق، وقام بتفقد مصنع سحب حديد على مساحة 1800 مترمربع، والذي ينتج خوصاً بأطوال مختلفة ويعمل بـ10 عمال ثابتين و15 عاملا متغيرا.

واختتم جولته بتفقد قرية الأحراز التابعة لشبين القناطر، وقام بتفقد أرض الجمعية الاستهلاكية وأرض الجمعية التعاونية الزراعية، موجها بضرورة استغلال باقي الأرض بهما في مشاريع تفيد القرية وأبنائها، كما تفقد مركز شباب الأحراز والوحدة الصحية، واطمأن على حضانات الأطفال وانتظام العمل في الوحدة الصحية، وأشار إلى سرعة استكمال وتشغيل السجل المدني ووحدة الدفاع المدني لخدمة مواطني القرية.

جاءت الجولة بحضور العميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة، وغريب أحمد على رئيس مدينة شبين القناطر وسمير صبحي عضو مجلس النواب، وهانم البيطار مدير عام الشؤون الاقتصادية والاستثمار، وفاطمة ذكري مدير عام الرقابة والمتابعة، ومحمد فوزي مدير المكتب الفني بالمحافظة.

محافظ القليوبية يتفقد المناطق الصناعية بالخانكة