شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف الحلو يستكمل مغامرة تدريب الأسود بعد رحيل الجد والأب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدريب الأسود والحيوانات المتوحشة يسري في جينات الأسرة، وقد وصل الجين إلى آخر عنقود التدريب في أسرة الحلو، وهو أشرف الحلو نجل مدرب الأسود الراحل الشهير محمد الحلو.

أشرف هو أصغر مدرب أسود في مصر، وهو أيضا حفيد المدرب الشهير محمد الحلو "الكبير" الذي رحل في حادث شهير بعد هجوم أسد عليه داخل القفص، وهنا يكشف الكثير من القصص بداية من حكاية جده الشهيرة، وحتى لحظة هجوم الأسد عليه هو حين كاد يلاقي نفس مصير جده الراحل.





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