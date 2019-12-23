شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة السعودية: الإعدام لـ5 متهمين فى مقتل الصحفى جمال خاشقجى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النيابة العامة فى السعودية عن "صدور أحكام ابتدائية بحق 11 متهما فى قضية قتل الصحفى جمال خاشقجى فى القنصلية السعودية بإسطنبول"، مبينة أنه "تم الحكم بإعدام 5 وسجن 3 لـ24 عاما من المتهمين"، مؤكدة أنه "تمت محاكمة كل من ثبت تورطه فى القضية".
وقال النائب العام السعودى إن محكمة قضت بإعدام 5 فى قضية خاشقجى، بينما عوقب 3 أشخاص أخرين بالسجن 24 عاما.
وأضاف أن التحقيقات أثبتت عدم وجود عداوة بين المدانين وخاشقجى. مضيفا أنه تم الإفراج عن القنصل السعودى فى تركيا.
وأوضح أنه جرى التحقيق مع سعود القحطانى لكن لم يواجه اتهامات وتم الإفراج عنه.
وقالت النيابة العامة السعودية، إنه تم الإفراج عن أحمد العسيرى نائب رئيس المخابرات السابق لعدم كفاية الأدلة.
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