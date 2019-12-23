شكرا لقرائتكم خبر عن وزير دفاع الصومال: مصر بلدى الثانى.. ونفتح معها مجالات تعاون "فيديو وصور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وفد من دولة الصومال الشقيقة، وذلك بحضور السيد حسن على محمد وزير الدفاع الصومالى، حيث أعرب وزير الدفاع الصومالى عّن سعادته البالغة بالزيارة، وكذلك عمق العلاقات التاريخية بين الدولتين.

وأكد وزير الدفاع الصومالي، أن هناك سعى دائم لتعزيز العلاقات بين الجانبين، حيث يعتبر مصر دولته الثانية، ولذلك فمجالات التعاون عديدة بين الجانبين.

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فيما أكد الفريق عبد المنعم التراس، أن مصر تبحث دائما عّن شراكات مع الأشقاء الافارقة، فى ظل سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للعمل المشترك مع الدول الإفريقية الشقيقة، قائلا: "مصر تعتز بأفريقيتها، وتعمل على فتح كل مجالات التعاون مع دول أفريقيا، فى كافة مجالات التنمية".