وزير دفاع الصومال: مصر بلدى الثانى.. ونفتح معها مجالات تعاون "فيديو وصور"

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وأكد وزير الدفاع الصومالي، أن هناك سعى دائم لتعزيز العلاقات بين الجانبين، حيث يعتبر مصر دولته الثانية، ولذلك فمجالات التعاون عديدة بين الجانبين.
فيما أكد الفريق عبد المنعم التراس، أن مصر تبحث دائما عّن شراكات مع الأشقاء الافارقة، فى ظل سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للعمل المشترك مع الدول الإفريقية الشقيقة، قائلا: "مصر تعتز بأفريقيتها، وتعمل على فتح كل مجالات التعاون مع دول أفريقيا، فى كافة مجالات التنمية".
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