شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف المؤتمر الـ17 لوزراء التعليم العالى بالوطن العربى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى ظهر غد الثلاثاء فعاليات المؤتمر السابع عشر للوزراء المسئولين عن التعليم العالى والبحث العلمى فى الوطن العربى، تحت عنوان (الذكاء الاصطناعى والتعليم: التحديات والرهانات)، بحضور الدكتور محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، والوزراء والمسئولين عن التعليم العالى والبحث العلمى بالوطن العربى، بأحد فنادق القاهرة، الذى يستمر على مدار يومى 24، 25 ديسمبر الجارى.

ويهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات العربية في مجال التعليم العالى والبحث العلمى، ودراسة بعض قضايا التعليم العالى ومشكلاته، ووضع الحلول المناسبة لها، وكذلك وضع تصورات مستقبلية لبعض مسارات التعليم العالى واتجاهاته.

ويتضمن المؤتمر بحسب بيان وزارة التعليم العالى عدة جلسات عمل على مدار اليومين تستعرض العديد من الدراسات والقضايا حول الذكاء الاصطناعى: التحديات والرهانات، سياسات البحث العلمى وأخلاقيات الذكاء الاصطناعى فى إطار الثورة الصناعية الرابعة، بالإضافة إلى عرض ومناقشة وثيقتى الألكسو الخاصين بالإطار العام للبحث العلمى العربى فى المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، والتصنيف العربى للجامعات، فضلاً عن عرض تقرير اجتماع الخبراء ومشروع توصيات للاعتماد.

كما يشمل المؤتمر عدد من المحاور وهى: استراتيجية التعليم العالى والبحث العلمى فى المنطقة العربية واستراتيجيات الدول المختلفة الخاصة باستخدامات وتطبيقات الذكاءات الاصطناعى فى التعليم العالى، سياسات البحث العلمى وأخلاقيات الذكاء الاصطناعى فى إطار الثورة الصناعية الرابعة، المؤشر العربى المُوحد لتصنيف الجامعات، واستعراض تجارب الآخر ووضع التوصيات التى تصب فى مصلحة توجيه البحث والتطوير في التقنيات لمنظومة التعليم العالى والبحث العلمى العربية.

ويعد المؤتمر وسيلة لدراسة الجوانب الأساسية والمشتركة بمنظومات التعليم العالى بالدول العربية، وتكوين رؤى وتصورات مستقبلية للارتقاء بالعملية التربوية وتحقيق الجودة الشاملة فيها، وتحديثها بما يواكب مختلف التغيّرات والتجديدات العربية والعالمية، وتبادل الخبرات على المستوى العربى فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى، وتطوير سياساتها، وتعزيز هياكله والارتقاء بأطره البشرية ومناهجه التعليمية وبرامجه البحثية.

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ويشهد اليوم الأول للمؤتمر افتتاح معرض يقام على هامش فعاليات المؤتمر.

ومن المقرر أن يلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية مع الدكتور محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، و الوزراء والمسئولين عن التعليم العالى والبحث العلمى بالوطن العربى.

جدير بالذكر أن المؤتمر هو أحد الفعاليات الناجحة التي تعقدها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) بصفة دورية لمواكبة المستجدات التي تشهدها الساحة العربيّة والعالميّة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وتعد الدورة الحالية لمؤتمر الوزراء العرب المسؤولين عن التعليم العالى والبحث العلمى فى الوطن العربى هى الدورة السابعة عشر حيث يتم عقد هذا الاجتماع بشكل دورى كل عامين، وتستضيفه مصر خلال هذا العام لما لها من دور ريادى فى التعليم العالى والبحث العلمى فى الوطن العربى.

وتجدر الإشارة إلى أن اختيار المؤتمر لموضوع الذكاء الاصطناعى يأتى تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية خلال المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي "بين الحاضر والمستقبل" المنعقد في أبريل 2019، حيث أكد على توظيف التكنولوجيا في خدمة المجتمع وربط التعليم العالى بالحوكمة، وكذلك الاهتمام بالذكاء الإصطناعى الذى أصبح أيقونة العصر الحالي لمواجهة التحديات والتغيرات المصاحبة للثورة الصناعية الرابعة، والتى ينطلق العالم من خلالها، كما أنه يأتى تنفيذاً لتوصيات مؤتمر الوزراء المسؤولين عن التعليم العالى والبحث العلمى السادس عشر.