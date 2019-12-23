شكرا لقرائتكم خبر عن الصيادلة: فتح باب الاشتراك فى عضوية نادى السينمائيين بداية العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الحارس القضائى لنقابة الصيادلة المستشار محمد فكرى، ولجنة ادارة النقابة التى تضم الدكتورة فاتن عبد العزيز، الدكتور عبد الناصر سنجاب، والدكتور كريم بدر، أنه سيتم فتح باب الاشتراك فى عضوية نادى السينمائيين، والصيادلة بالتجمع الخامس بداية العام المقبل ليستفيد منه كافة صيادلة مصر.

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وأوضحت النقابة، فى بيان، أنه جارٍ الانتهاء من الإنشاءات والتجديدات الخاصة بالنادى وتشكيل مجلس الادارة، وكان قد سبق توقيع عقد شراكة بين نقابة الصيادلة ونقابة المهن السينمائية وسداد مبلغ 22 مليون جنيه.

لجدير بالذكر أن نادى السينمائيين والصيادلة يقع بمنطقة التجمع الخامس على مساحة 16 ألف متر ويتضمن حمام سباحة، ومنطقة ألعاب أطفال، وكافيتريات ومطاعم، ومبنى اجتماعى.