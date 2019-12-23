شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع التخطيط بالرى يستقبل مدربين من دول حوض النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، وفدا من متدربين دول حوض النيل التابع للمركز القومى لبحوث المياه، بالتعاون مع الجايكا والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.

واستقبل الوفد المهندس وليد حقيقى - رئيس الإدارة المركزية للموارد والاستخدامات المائية، واصطحبهم فى زيارة لمركز التنبؤ بفيضان النيل، حيث تم عرض الأنشطة والنماذج المختلفة والتكنولوجيات الحديثة المستخدمة فى التنبؤ ومحاكاة الفيضان ونماذج الأرصاد الجوية وعرض وحدة الإنذار المبكر والجهود المبذولة لمتابعة السيول داخل جمهورية مصر العربية وتم زيارة وحدة GIS بالقطاع والمكتبة المركزية.



وينظم معهد بحوث الهيدروليكا هذه الدورة سنويا بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية التى تقدم الدعم الفنى والمالى لهذه الدورة.



ويقوم بالتدريس فيها عدد من الأساتذة والباحثين بالمركز القومى لبحوث المياه وخبراء وزارة الموارد المائية والرى حيث يتم خلالها تقديم العديد من الموضوعات المتعلقة بالمياه مثل تنمية المصادر المائية – النماذج الهيدروليكية للانهار- تصميم المنشآت المائية – هندسة السدود – محطات التوليد الكهرومائية - نظم المعلومات الجغرافية – الاستشعار عن بعد وغيرها من الموضوعات التطبيقية.