الأوقاف تعلن فتح الباب لمشاركة موظفيها فى جائزة التميز الحكومى العربى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق المنظمة العربية للتنمية الإدارية جائزة "التميز الحكومى العربى" تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، التى تهدف إلى إبراز النماذج الرائدة والمتميزة فى المؤسسات والكوادر الحكومية العربية ومنها (جمهورية مصر العربية). وعن مشاركة موظفيها قالت وزارة الأوقاف، فى إطار نشر وترسيخ ثقافة التميز المؤسسى والفردى لتطوير الأداء فى الجهاز الإدارى للدولة، ومتابعة للفعاليات الدولية والعربية التى تهدف إلى إبراز النماذج الرائدة والمتميزة من المؤسسات والكوادر الحكومية العربية. وطالبت الأوقاف، الراغبين فى الترشح للجائزة من الوحدات التابعة لوزارة الأوقاف أو الموظفين التابعين لها التقدم بملء النموذج موقع الأوقاف، على أن يتقدم بملخص فى حدود صفحتين بأهم الإنجازات المؤهلة للترشح، فى غضون أسبوعين على الأكثر من تاريخه ويكلف رئيس قطاع مكتب الوزير بمتابعة الملف.

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