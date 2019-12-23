شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يستقبل سفير أثيوبيا ويؤكد استمرار تقديم منح للوافدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، على العلاقات الوثيقة بين مصر وإثيوبيا فى كافة المجالات خاصة العلمية والتعليمية والثقافية، مشيراً إلى حرص مصر على دعم هذه العلاقات انطلاقاً من دورها التاريخي تجاه شقيقاتها من الدول الإفريقية، جاء ذلك خلال استقبال الوزير مساء أمس الأحد دينا مفتى، سفير إثيوبيا بالقاهرة، بمقر الوزارة.

وخلال اللقاء بحث الجانبان سبل التعاون المشترك بين الجامعات المصرية والإثيوبية، وكذا التعاون فى مجال الدراسات الطبية.

وأكد الوزير بحسب بيان صادر عن الوزارة، استعداد مصر لدعم مؤسسات التعليم العالى الإثيوبية على مستوى أعضاء هيئة التدريس، و استمرار تقديم المنح الدراسية للطلاب الإثيوبيين للدراسة بالجامعات المصرية، وتفعيل اتفاقيات التعاون الثقافي والعلمى الموقعة بين مصر وإثيوبيا.

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من جانبه أكد السفير الإثيوبى على عمق العلاقات التاريخية والثقافية التي تربط بين الشعبين المصري والإثيوبى منذ القدم، مشيراً إلى أن هناك العديد من المجالات التى يمكن التعاون فيها بين البلدين خاصة المجالات التعليمية والبحثية.

وأشاد السفير الإثيوبى بمنتدى شباب العالم، الذى عقد فى مدينة شرم الشيخ، موضحًا أن مشاركة نحو 7000 شاب يمثلون مختلف دول العالم بفعاليات المنتدى أظهر حجم الثراء الكبير الذي اتسمت به الندوات، وأهمية التلاقي وتبادل الأفكار والخبرات، لافتًا إلى تنوع وعمق الموضوعات والقضايا التي تناولها المنتدى، موضحاً اهتمام ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الشخصية وحضوره لجلسات المنتدى أضاف عليه أهمية بالغة، وساهم بشكل كبير في نجاحه، فضلًا عن التنظيم الجيد الذي شهده المؤتمر، مما جعل من مدينة شرم الشيخ الجميلة ورشة عمل شبابية تصنع الفكر للحاضر والمستقبل.

حضر اللقاء الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، والدكتور اسلام أبو المجد مستشار الوزير للشئون الإقريقية، والدكتور محمد الشناوي مستشار الوزير للاتفاقيات والعلاقات الدولية.