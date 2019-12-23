شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح الفرع الجديد للتوثيق بالشهر العقاري في 6 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، والمستشار أشرف رزق، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقارى والتوثيق، بحضور المهندس خالد سرور، رئيس جهاز مدينة سفنكس، ولفيف من مسؤولي الشهر العقاري وجهاز المدينة، الأحد، الفرع الجديد للتوثيق بالشهر العقاري على مساحة (400م2) بمقر جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، الذي يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة.

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وأوضح المهندس شريف الشربيني أن فرع التوثيق الجديد سيتم من خلاله القيام بأعمال التوثيق المختلفة لتسهيل الإجراءات على المواطنين والمستثمرين بالمدينة، وكذا القضاء على طوابير الانتظار، وله مدخل خاص وأماكن لانتظار السيارات، مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة الجهاز للتوسع في تقديم الخدمات إلى المواطنين، وتقليل التكدس، وتوفير الوقت الكافي لإنجاز أكبر قدر ممكن من الطلبات والخدمات المقدمة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم تشغيل مأمورية تجمع عمراني جديد بمبنى المركز التكنولوچى لخدمة المواطنين، تختص بتسجيل العقود وإشهارها لكل ما يتعلق بالأراضي والعقارات والوحدات السكنية والتجارية في نطاق مدينة 6 أكتوبر.

وأضاف رئيس الجهاز أن ذلك يأتي في ضوء القانون رقم 27 ولائحته التنفيذية، وفي إطار التيسير على العملاء المترددين على المركز التكنولوجي بالجهاز، لاستكمال جميع الخدمات الخاصة بمعاملاتهم بالمدينة.