شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يبحث آليات التعاون العلمي والبحثي مع سفير إثيوبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن العلاقات وثيقة بين مصر وإثيوبيا في كل المجالات، خاصة العلمية والتعليمية والثقافية، مشيراً إلى حرص مصر على دعم هذه العلاقات انطلاقاً من دورها التاريخي تجاه شقيقاتها من الدول الإفريقية.

وبحث «عبدالغفار» خلال استقباله دينا مفتي، سفير إثيوبيا بالقاهرة بمقر الوزارة، سبل التعاون المشترك بين الجامعات المصرية والإثيوبية، والتعاون في مجال الدراسات الطبية، وأكد وزير التعليم العالي استعداد مصر لدعم مؤسسات التعليم العالى الإثيوبية على مستوى أعضاء هيئة التدريس، واستمرار تقديم المنح الدراسية للطلاب الإثيوبيين للدراسة بالجامعات المصرية، وتفعيل اتفاقيات التعاون الثقافي والعلمي الموقعة بين مصر وإثيوبيا.

Advertisements

من جانبه، أكد السفير الإثيوبي عمق العلاقات التاريخية والثقافية التي تربط بين الشعبين المصري والإثيوبي منذ القدم، مشيراً إلى أن هناك العديد من المجالات التي يمكن التعاون فيها بين البلدين خاصة المجالات التعليمية والبحثية.

وأشاد السفير الإثيوبي بمنتدى شباب العالم، الذي عقد في مدينة شرم الشيخ، موضحًا أن مشاركة نحو 7000 شاب يمثلون مختلف دول العالم بفعاليات المنتدى أظهر حجم الثراء الكبير الذي اتسمت به الندوات، وأهمية التلاقي وتبادل الأفكار والخبرات، لافتًا إلى تنوع وعمق الموضوعات والقضايا التي تناولها المنتدى، موضحاً اهتمام ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي الشخصية، وحضوره جلسات المنتدى أضاف عليه أهمية بالغة وساهم بشكل كبير في نجاحه، فضلًا عن التنظيم الجيد الذي شهده المؤتمر، ما جعل من مدينة شرم الشيخ الجميلة ورشة عمل شبابية تصنع الفكر للحاضر والمستقبل.

حضر اللقاء الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، والدكتور إسلام أبوالمجد مستشار الوزير للشئون الإقريقية، والدكتور محمد الشناوي مستشار الوزير للاتفاقيات والعلاقات الدولية.