شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: مدينة السادات تستعد لتنظيم الدورة الرياضية للمدن الجديدة 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، مع وائل شعبان، معاون نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لتنمية وتطوير المدن، والمدير التنفيذي للدورة الرياضية للمدن الجديدة، وممثلين عن أجهزة المدن الجديدة المختلفة، وذلك للإعداد لتنظيم الدورة الرياضية للمدن الجديدة ٢٠٢٠ بمدينة السادات.

Advertisements

ووجه المهندس أمين غنيم، خلال الاجتماع، الشكر لمسؤولي جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان على ما بذلوه من جهد في تنظيم الدورة الرياضية لعام ٢٠١٩، كما تم تكريم الراحل المهندس عبدالمنصف الرفاعي على ما بذله من جهد رائع في إظهار الدورة الرياضية الماضية بمدينة العاشر من رمضان بالصورة التي أشاد بها الجميع، حيث أكد الحضور أن جهاز العاشر من رمضان حقق الهدف من الدورة من توثيق الصلات والمحبة والأخوة والتعارف بين الجميع.

وأضاف رئيس الجهاز: «تناول الاجتماع كيفية تنظيم الدورة وخروجها بالشكل اللائق، وأن تكون وسيلة تعارف وتقارب بين العاملين بالهيئة، لنشر روح المحبة والمودة بين العاملين، كما تمت مناقشة عدد الألعاب المشاركة في البطولة وآلية الاشتراك، وكذا تشكيل اللجان المشرفة على تنظيم الدورة ومهام كل لجنة».

وأكد رئيس الجهاز أنه سيتم بذل أقصى جهد ممكن لخروج الدورة الرياضية المقبلة بالشكل اللائق بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها المختلفة، مضيفاً أنه تمت معاينة الموقع المقترح لعقد الدورة الرياضية بها، وجارٍ استكمال التجهيزات اللازمة قبل بدء الدورة.