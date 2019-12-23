شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: بدء تسليم أراضي «بيت الوطن» و«الأكثر تميزاً» بدمياط الجديدة 5 يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز مدينة دمياط الجديدة، سيبدأ من الأحد 5 يناير المقبل حتى الخميس 23 يناير، تسليم قطع الأراضي للحاجزين بالمرحلة السادسة بمشروع «بيت الوطن» للمصريين بالخارج، بمنطقة (B)، بالحديقة الدولية، وكذا قطع الأراضى الأكثر تميزاً (المحجوزة إلكترونياً) بالمنطقة (1) بالحديقة الدولية.

وقال المهندس محمد السيد مصطفى رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة: بالنسبة لأراضى «بيت الوطن»، سيتم تسليم القطع من 2: 12، يوم الأحد 5/1/2020، والقطع من 13: 23، يوم الإثنين 6/1/2020، والقطع من 26: 34، ومن 36: 37، يوم الأربعاء 8/1/2020، والقطع من 38: 48، يوم الخميس 9/1/2020.

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وأضاف: سيتم تسليم القطعتين (49- 50)، والقطع من 52: 54، والقطعة 56، والقطع من 58: 60، والقطعتين (62- 63)، يوم الأحد 12/1/2020، والقطع من 64: 67، ومن 69: 74، والقطعة 76، يوم الاثنين 13/1/2020، والقطع من 77: 79، ومن 82: 89، يوم الثلاثاء 14/1/2020، والقطعة 90، والقطع من 92: 101، يوم الأربعاء 15/1/2020، والقطع من 102: 112، يوم الخميس 16/1/2020، والقطع من 113: 123، يوم الأحد 19/1/2020.

وفيما يتعلق بالأراضى الأكثر تميزاً، أوضح رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة أنه سيتم تسليم القطع من 1: 11، يوم الأحد 5/1/2020، والقطع من 12: 22، يوم الاثنين 6/1/2020، والقطع من 23: 33، يوم الأربعاء 8/1/2020، والقطع (36- 39- 40)، والقطع من 43: 47، والقطع (49- 51- 52)، يوم الخميس 9/1/2020.

وأشار المهندس محمد السيد مصطفى رجب إلى أنه سيتم تسليم القطع من 53: 58، والقطعتين (60- 62)، والقطع من 64: 66، يوم الأحد 12/1/2020، والقطعتين (67- 69)، والقطع من 74: 79، ومن 81: 83، يوم الاثنين 13/1/2020، والقطع من 85: 89، ومن 91: 95، والقطعة 97، يوم الثلاثاء 14/1/2020، والقطع من 98: 102، ومن 104: 109، يوم الأربعاء 15/1/2020، والقطع من 110: 120، يوم الخميس 16/1/2020، والقطع من 121: 131، يوم الأحد 19/1/2020، والقطع من 132: 134، يوم الاثنين 20/1/2020، مضيفاً أنه تم تخصيص الأيام من 20: 23/1/2020، لتسليم من تخلف عن موعده.