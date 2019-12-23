شكرا لقرائتكم خبر عن انقلاب سيارة محملة بالكلور أعلى طريق «قويسنا- شبين الكوم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار انقلبت سيارة نقل بطريق «قويسنا- شبين الكوم» بسبب اختلال عجلة القيادة بيد سائقها، مما أدى إلى سكب كمية من مادة الكلور. وذكرت إدارة المرور أنه تم رفع آثار الحادث وتحرير محضر بالواقعة دون وقوع إصابات. Advertisements تبلغ للواء محمد ناجى أباظة، مدير أمن المنوفية، من مأمور مركز شرطة قويسنا بانقلاب سيارة أعلى كوبرى جيهان بمدينة قويسنا دائرة المركز. بالفحص تبين انقلاب سيارة محملة بمادة الكلور الخام قيادة «ن. ا. ع»، 52 سنة، ومقيم مركز زفتى- غربية نتيجة اختلال عجلة القيادة بيده. وقامت قوات الحماية المدنية بالاشتراك مع الوحدة المحلية بإزالة آثار مادة الكلور من الطريق.

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