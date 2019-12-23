شكرا لقرائتكم خبر عن انقلاب سيارة مواد بترولية على طريق «السويس- القاهرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن انقلاب سيارة نقل محملة بالمواد البترولية على طريق السويس في اتجاه القاهرة.

وذكرت الإدارة، في بيان صحفي، صباح الاثنين، توجه اللواء علاء متولي، مدير الإدارة العامة للمرور، وقيادات الإدارة لموقع البلاغ لرفع آثار الحادث.

وأضافت الإدارة أنه يتم حاليًا سحب الكثافات الناتجة عن الحادث.