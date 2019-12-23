شكرا لقرائتكم خبر عن تصادم 69 سيارة بفرجينيا بسبب الشبورة.. والسلطات الأمريكية: لا وفيات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حادث مروع شهدته ولاية فرجينيا الأمريكية، بعد تصادم 69 سيارة على طريق سريع بسبب الجليد والضباب الكثيف، وهو ما دفع السلطات لرفع حالة الطوارئ للتعامل مع الحادث بشكل عاجل.

وبحسب ما نشرته شبكة "إن بى سي"، وقع الحادث فى الساعات الأولي من صباح الاثنين، على طريق فى مقاطعة يورك قبل ساعات، شرق الولايات المتحدة، مخلفاً إصابة 51 شخصاً بجروح ما بين خطيرة ومتوسطة.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية إنه لا يوجد ما يفيد حدوث وفيات، لكن أحد المصابين حالته حرجة للغاية ويتلقى العلاج فى المستشفى.

وأعلنت السلطات فتح تحقيق بشأن الحادث، بينما استغرقت عملية إعادة فتح الطريق ما يقارب ست ساعات كاملة.