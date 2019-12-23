شكرا لقرائتكم خبر عن خالد صلاح على تويتر: ليبيا أقوى من الخضوع لاحتلال تركى وستكون مقبرة للغزاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365، أن الشعب الليبي الحر أقوى من أن يخضع لاحتلال تركي يستدعيه حفنة من الخونة فى طرابلس، وتدعمه ميلشيات الإرهاب التى يسلحها أردوغان، مؤكدا أن المقاومة الليبية ستتحرك حتماً لضرب التسلل التركي للبلاد، و أضاف أن ليبيا ستكون مقبرة الاحتلال من جديد بإذن الله.

وتابع الكاتب الصحفى خالد صلاح عبر حسابه على تويتر:" يجب على الجامعة العربية وأحرار العرب إسقاط أى اعتراف بشرعية حكومة استدعت الاحتلال الأجنبي.. وعلى أحرار العرب تسليح المقاومة الشعبية الليبية حتى تشتعل الأرض تحت أقدام المحتل التركى.. والتحرك فوراً فى الأمم المتحدة لتأكيد عدم شرعية أي تواجد عسكري تركي على أرض ليبيا العربية".

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وكانت الحكومة الليبية المؤقتة، قد أكدت أنها لن نسمح بإعادة الاحتلال العثماني إلى ليبيا وسنتصدى لهم، وفيما واصل أردوغان استفزازاته وتحديه للقانون الدولى عبر تصريحات إعلامية جديدة أكد فيها أن نظامه لن يتراجع عما اتخذه من خطوات لاحتلال الشريط الحدودى فى سوريا، وكذا لن يتراجع عن الاتفاقية المشبوهة للتعاون الأمنى والعسكرى مع حكومة السراج التى لا تمثل كافة الأطياف الليبية، وذلك بالرغم من أن الاتفاقية الموقعة مع السراج ووجهت برفض عام من الدول الكبرى والدول الأوربية المطلة على البحر المتوسط وكذا مصر وكثير من دول العالم، كما اعتبرها مسئولون أمريكيون استفزازية ومثيرة للقلق".