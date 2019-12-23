شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح طريق الفيوم الصحراوى بعد زوال الشبورة الكثيفة والان مع تفاصيل الخبر
وتهيب الادارة العامة للمرور، قائدي السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور حفاظًا علي سلامتهم.
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