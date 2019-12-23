مصادر: إعلان إسم رئيس جهاز المشروعات خلفا لـ"نيفين جامع" خلال أيام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر حكومية مسئولة لـ" الخليج 365" إنه جارى الإستقرار حاليا على مرشح جديد لتولى منصب الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلفا للدكتورة نيفين جامع بعد توليها منصب وزيرة التجارة والصناعة وسيتم إعلان القرار خلال أيام قليلة . وأوضحت المصادر ان هناك عده أسماء مرشحة سيتم إختيار الأنسب والأكفأ من بينهم ليتم تعيينه . Advertisements وكان رئيس الوزراء قد أصدر مسبقا قرارا بتشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 4 سنوات برئاسته، وعضوية كل من، وزراء التضامن الاجتماعى، والاستثمار والتعاون الدوليّ، والتخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، والمالية، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والشباب والرياضة، ولبنى محمد هلال، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقديّ.

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