شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تعرف على الحالة المرورية أعلى كوبرى أكتوبر من الإسعاف للمهندسين والان مع تفاصيل الخبر
وانتظمت الحركة المرورية فى الاتجاه أعلى كوبرى 6 أكتوبر، من مطلع الكوبرى أمام القادم من ميدان الإسعاف، ومنطقة وسط البلد، حتى منطقة المهندسين، والدقى.
كما شهد أعلى الكوبرى، انتظام المرور أمام القادم من شارع البطل أحمد عبد العزيز وفى طريقة إلى كورنيش المعادى، وميدان التحرير، وتواجد رجال المرور بطول الطريق، للعمل على تسيير الحركة المرورية، وفك أى زحام مرورى.
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