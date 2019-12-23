شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط طائرة سعودية اضطراريا بمطار القاهرة لإنقاذ حياة فرنسى أصيب بجلطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، هبوط طائرة سعودية اضطراريا بالمطار، أثناء رحلتها من الرياض إلى باريس، بسبب إصابة راكب فرنسى الجنسية من أصل تونسى بوعكة صحية شديدة، وتم نقله للمستشفى لإنقاذ حياته.

قالت مصادر ملاحية بالمطار، أن برج المراقبة تلقى إشارة من قائد الرحلة رقم 143 المتجهة من العاصمة السعودية الرياض الي العاصمة الفرنسية باريس، يطلب السماح له بالهبوط الاضطرارى بمطار القاهرة، واستدعاء سيارة اسعاف وطاقم طبى، بسبب إصابة راكب فرنسى من اصل تونسى 65 عاما بوعكة صحية شديدة .

Advertisements

تم السماح له بالهبوط بمهبط المطار، وقام فريق طبي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بتوقيع الكشف عليه، تبين أنه يعانى من جلطة فى القلب، تم نقله تحت إشراف محمود غنيم رئيس اسعاف المطار إلى مستشفى هليوبوليس لاستكمال علاجه.