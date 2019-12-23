شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط طائرة سعودية اضطراريا بمطار القاهرة لإنقاذ حياة فرنسى أصيب بجلطة والان مع تفاصيل الخبر
قالت مصادر ملاحية بالمطار، أن برج المراقبة تلقى إشارة من قائد الرحلة رقم 143 المتجهة من العاصمة السعودية الرياض الي العاصمة الفرنسية باريس، يطلب السماح له بالهبوط الاضطرارى بمطار القاهرة، واستدعاء سيارة اسعاف وطاقم طبى، بسبب إصابة راكب فرنسى من اصل تونسى 65 عاما بوعكة صحية شديدة .
تم السماح له بالهبوط بمهبط المطار، وقام فريق طبي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بتوقيع الكشف عليه، تبين أنه يعانى من جلطة فى القلب، تم نقله تحت إشراف محمود غنيم رئيس اسعاف المطار إلى مستشفى هليوبوليس لاستكمال علاجه.
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