شكرا لقرائتكم خبر عن وزير دفاع الصومال يزور العربية للتصنيع لبحث التعاون المشترك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يزور وزير الدفاع الصومالى، ظهر اليوم الإثنين، مقر الهيئة العربية للتصنيع، وذلك لبحث عديد من مجالات التعاون المشترك بين البلدين، فى ظل سياسات الهيئة نحو التوسع فى العديد من المجالات مع الدول الإفريقية.

وأكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن مصر تسعى فى ظل رئاستها للاتحاد الافريقى، وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، للتعاون مع الدول الافريقية والدول الصديقة، وذلك وفق أسس علمية وواقعية، وتتناسب مع طموحات مصر فى مد طرق الشراكة المختلفة مع الجميع.