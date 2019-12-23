شكرا لقرائتكم خبر عن وزير دفاع الصومال يزور العربية للتصنيع لبحث التعاون المشترك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
وأكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن مصر تسعى فى ظل رئاستها للاتحاد الافريقى، وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، للتعاون مع الدول الافريقية والدول الصديقة، وذلك وفق أسس علمية وواقعية، وتتناسب مع طموحات مصر فى مد طرق الشراكة المختلفة مع الجميع.
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