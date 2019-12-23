شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق طريق الفيوم الصحراوى بسبب الشبورة الكثيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مدير المرور، طريق الفيوم الصحراوى من الكيلو 46 حتى الكيلو 56 ، لوجود الشبورة الكثيفة منعًا لوقوع الحوادث، وسط تواجد الخدمات المرورية بالطريق. وتهيب الادارة العامة للمرور، قائدي السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور حفاظًا علي سلامتهم.

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