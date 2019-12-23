شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة التيار الكهربائى لمطار الكويت وعدة مناطق تدريجيا بعد انقطاعه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الكهرباء والماء الكويتية، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، انقطاع التيار الكهربى عن مطار الكويت الدولى وعدد من المناطق جراء حريق بمحطة تحويل رئيسية، حيث اندلع الحريق فى جزء من محطة التحويل الرئيسية العمريةAW ، ما أدى لانقطاع التيار عن أجزاء من مناطق فى محافظة الفروانية والعاصمة.

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وأعلنت الوزارة لاحقا، عبر حسابها على موقع "تويتر"، أنه تم إعادة التيار للمطار، وأنه جار تباعا إعادته لبقية المناطق، فيما تم على الفور نشر فرق الطوارئ للعمل على إعادة التيار بأسرع وقت ممكن.



حريق فى محطة التحويل الرئيسية العمرية AW

وقالت وزارة الكهرباء والماء الكويتية، فى تغريدات متتالية، "اندلاع حريق فى جزء من محطة التحويل الرئيسية العمرية AW، مما أدى لانقطاع التيار الكهربائى عن أجزاء من مناطق فى محافظة الفروانية والعاصمة"، ثم أوضحت أنه تم إعادة التيار لكل من مطار الكويت الدولى، والرحاب، وأشبيلية، والعارضية الجنوبية، والرابية، والفروانية، ومنطقة جليب الشيوخ، فيما تواصل فرق طوارئ الكهرباء على إعادة التيار الكهربائى لباقى المناطق.